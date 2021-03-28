В "Роскосмосе" опровергли слухи о готовящейся отставке Рогозина

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В "Роскосмосе" опровергли появившуюся в воскресенье информацию о предстоящей отставке Дмитрия Рогозина с поста главы госкорпорации.

"Работаем в штатном режиме, скоро пуск - 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

Ранее некоторые анонимные телеграм-каналы сообщали, что якобы Рогозин покинет пост, а его место займет один из заместителей министра обороны РФ.

На 9 апреля 2021 года запланирован полёт российского пилотируемого корабля "Союз МС-18" по программе МКС. В состав экипажа корабля включены Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт НАСА Марк Ванде Хай.