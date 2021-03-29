Что случилось этой ночью: понедельник, 29 марта

Снятие Ever Given с мели в Суэцком канале, 20 пострадавших после пожара на НПЗ в Венесуэле, заявление "Роскосмоса" о слухах об отставке Рогозина

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Контейнеровоз Ever Given снят с мели в Суэцком канале. В настоящее время буксиры пытаются установить судно в положение, которое позволит ему возобновить движение по каналу.

- В Индонезии загорелся нефтеперерабатывающий завод после взрыва. Пять человек получили сильные ожоги, еще 15 - незначительные травмы.

- В "Роскосмосе" опровергли слухи о готовящейся отставке Рогозина. Ранее некоторые анонимные телеграм-каналы сообщали, что якобы Рогозин покинет пост, а его место займет один из заместителей министра обороны РФ.

- Венесуэла предложила нефть в качестве платы за поставку вакцин от коронавируса. В настоящее время Венесуэла получает вакцины от России и Китая.

- В фитнес-центрах Москвы за день произошли два несчастных случая. Утром 50-летняя женщина скончалась в клубе на Ленинградском шоссе, потеряв сознание в бассейне, трёхлетняя девочка госпитализирована после падения в бассейн в клубе на Можайском шоссе.

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