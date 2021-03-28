Курского врача заподозрили в убийстве медсестры

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после убийства сотрудницы "Фатежской ЦРБ" в Курской области, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, в ночь на 27 марта 30-летний подозреваемый на почве внезапно возникших неприязненных отношений избил и задушил 21-летнюю медсестру. Отмечается, что убийство произошло прямо в больнице.

В настоящее время мужчина задержан. Против него возбуждено дело по статье "убийство".

По данным местных СМИ, подозреваемым в убийстве является врач-реаниматолог.