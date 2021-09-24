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Хроника последних дней СССР

Житель ХМАО избил врача за осмотр жены

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Следователи и полиция выясняют обстоятельства инцидента в медучреждении Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ), где муж пациентки избил врача после осмотра своей жены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД РФ по ХМАО.

"Днем 21 сентября на прием к дерматологу пришла пациентка. Врач попросил женщину показать ладони и живот. После того, как пациентка вышла от врача, в кабинет вошел ее муж и стал избивать врача", - сказали в пресс-службе.

Прибывший по вызову медсестры участковый составил на него материал. "Это гражданин России, уроженец одной из стран Азии", - отметили в ГУ МВД.

В местных телеграм-каналах была опубликована видеозапись этого инцидента. На кадрах видно, что перед врачом стоит женщина, ее голова покрыта платком. Затем мужчина входит в кабинет и начинает избивать врача, который сидит на стуле. Первый удар пришелся доктору в голову, он упал со стула. Потом мужчина нанес еще два удара.

Материалы по инциденту направлены в управление СКР по ХМАО. "Руководителю СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре поручено доложить о ходе проверки информации СМИ о том, что в Нижневартовске мужчина избил врача после осмотра его жены. В настоящее время следователи обратились в органы прокуратуры для передачи материалов", - говорится в на сайте СКР.

ХМАО Нижневартовск

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