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Военные начали крупные учения на востоке России

Военные начали крупные учения на востоке России
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Более 12 тыс. военнослужащих задействованы в учениях, на которых отработают применение группировок войск для обеспечения безопасности на востоке России, сообщил в понедельник Восточный военный округ (ВВО).

Маневры проходят под руководством командующего войсками ВВО Геннадия Жидко.

"Командующие общевойсковыми армиями, дислоцированными в Забайкалье и Приамурье, на практике покажут знания и навыки по применению группировок войск для обеспечения военной безопасности на востоке России", - сообщила пресс-служба округа.

На нескольких полигонах Забайкалья запланирован ряд "практических этапов по отработке действий войск в обороне и наступлении", в том числе ночью, говорится в сообщении.

По словам военных, в учении принимают участие более 12 тыс. человек, до 3 тысяч единиц вооружения и военной техники, порядка 60 самолетов и вертолетов, более десяти беспилотников.

Маневры продлятся до конца текущей недели, сообщили в ВВО.

"Это мероприятие является завершающим этапом оперативной, мобилизационной и боевой подготовки войск военного округа в зимнем периоде обучения", - говорится в сообщении.

Восточный военный округ Геннадий Жидко

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