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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:39Заразились
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В России за сутки зафиксировали минимальную смертность от COVID с начала года

В России за сутки зафиксировали минимальную смертность от COVID с начала года
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 711 случаев, умерли за сутки 293 пациента - это минимальное с начала года значение, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

По выздоровлении за сутки выписаны 7 280 человек.

В Москве выявлены еще 1 612 новых случаев COVID-19 за сутки, 49 скончавшихся и 844 выздоровевших.

Наименьше число заболевших за сутки выявлено в Еврейской АО - три случая, в Магаданской области, Тыве и Чукотском АО - по одному случаю. Ни одного заболевшего за сутки - в Ненецком АО.

С начала распространения коронавируса в РФ всего зарегистрировано 4 млн 528 тыс. 543 случаев коронавирусной инфекции, 98 033 умерших и 4 млн 146 408 выписанных.

Еще 697 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 595 - в Московской области, 291 - в Нижегородской области, 242 - в Ростовской области, 205 - в Воронежской области, 200 - в Самарской области, 169 - в Иркутской области, 156 - в Саратовской области, 143 - в Свердловской области, 134 - в Челябинской области, 125 - в Красноярском крае, 120 - в Пермском крае, 117 - в Волгоградской области, 111 - в Краснодарском крае, 110 - в Башкирии, 106 - в Пензенской области, 103 - в Алтайском крае, по 102 - в Ульяновской и Омской областях. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Хроника коронавируса. Март.

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