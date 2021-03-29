Что произошло за день: понедельник, 29 марта

Самая низкая смертность от COVID в России с начала года, переизбрание Памфиловой председателем ЦИК, освобождение Суэцкого канала

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Контейнеровоз Ever Given покинул узкую часть Суэцкого канала. Судно зашло в Большое Горькое озеро, где его осмотрят. Администрация Суэцкого канала считает, что на нормализацию трафика уйдет 3,5 дня.

- В России смертность от коронавируса за сутки оказалась минимальной с начала года. Скончались 293 пациента, вылечились 7 280 человек. Заражение выявили еще у 8 711 человек.

- Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. С 1 апреля по 15 июля в армию будут направлены 134 650 человек.

- Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ. Она получила голоса 14 из 15 членов комиссии, один голос достался второму кандидату - новому члену ЦИК от партии ЛДПР Александру Курдюмову.

- Алексей Навальный снова подал иск к Дмитрию Пескову о защите чести и достоинства. Это уже второе обращение в суд. Первый аналогичный иск, связанный с заявлением пресс-секретаря президента о сотрудничестве оппозиционера с ЦРУ, был отклонен. Между тем сам Навальный в понедельник сообщил, что получил десять выговоров за месяц в колонии и СИЗО.

- Самый богатый чешский бизнесмен погиб при крушении вертолета на Аляске. Петр Келлнер владел PPF Group, которой до 2016 года принадлежала сеть магазинов "Эльдорадо".

- Пенсионерка из Крыма получила 12 лет колонии за шпионаж в пользу Украины. Суд Севастополя признал ее виновной в сборе информации о Черноморском флоте для украинской разведки.