Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:16Заразились
на 29.03В России 4 528 543+8 711В мире 127 185 165+458 493

Что произошло за день: понедельник, 29 марта

Самая низкая смертность от COVID в России с начала года, переизбрание Памфиловой председателем ЦИК, освобождение Суэцкого канала

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Контейнеровоз Ever Given покинул узкую часть Суэцкого канала. Судно зашло в Большое Горькое озеро, где его осмотрят. Администрация Суэцкого канала считает, что на нормализацию трафика уйдет 3,5 дня.

- В России смертность от коронавируса за сутки оказалась минимальной с начала года. Скончались 293 пациента, вылечились 7 280 человек. Заражение выявили еще у 8 711 человек.

- Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. С 1 апреля по 15 июля в армию будут направлены 134 650 человек.

- Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ. Она получила голоса 14 из 15 членов комиссии, один голос достался второму кандидату - новому члену ЦИК от партии ЛДПР Александру Курдюмову.

- Алексей Навальный снова подал иск к Дмитрию Пескову о защите чести и достоинства. Это уже второе обращение в суд. Первый аналогичный иск, связанный с заявлением пресс-секретаря президента о сотрудничестве оппозиционера с ЦРУ, был отклонен. Между тем сам Навальный в понедельник сообщил, что получил десять выговоров за месяц в колонии и СИЗО.

- Самый богатый чешский бизнесмен погиб при крушении вертолета на Аляске. Петр Келлнер владел PPF Group, которой до 2016 года принадлежала сеть магазинов "Эльдорадо".

- Пенсионерка из Крыма получила 12 лет колонии за шпионаж в пользу Украины. Суд Севастополя признал ее виновной в сборе информации о Черноморском флоте для украинской разведки.

Новости по теме

Новости

Разыскиваемый в Таджикистане мужчина напал на сотрудника консульства в Москве

В Думу внесен законопроект об обязательной регистрации собак и кошек

В Думу внесен законопроект об обязательной регистрации собак и кошек

Навальный вновь подал иск к Пескову о защите чести и достоинства

Хуснуллин напомнил об ответственности за снос исторических домов

Жители Симферополя снова стали жаловаться на водопроводную воду

Минсельхоз РФ подготовил постановление о субсидиях производителям сахара и масла

Минсельхоз РФ подготовил постановление о субсидиях производителям сахара и масла

Счетная палата предложила пересмотреть подход к выплате помощи семьям

Счетная палата предложила пересмотреть подход к выплате помощи семьям

Арестованному Борису Шпигелю стало хуже

Вооруженное нападение совершено в Ярославском госуниверситете

Рыбопромышленники предложили увеличить инвестквоты на строительство заводов

Рыбопромышленники предложили увеличить инвестквоты на строительство заводов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');