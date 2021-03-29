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С и.о. главы Тамбова сняли судимость за похищение человека

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Советский районный суд Тамбова удовлетворил ходатайство о снятии судимости с исполняющего обязанности главы областного центра Максима Косенкова.

Как следует из материалов на сайте райсуда, ходатайство о снятии с Косенкова судимости было направлено в суд 20 февраля, удовлетворено на заседании 26 марта.

С 3 ноября 2020 года замглавы горадминистрации Максим Косенков временно исполняет обязанности главы Тамбова.

Данный пост Косенков занял после того, как Наталия Макаревич заявила о сложении своих полномочий по собственному желанию и депутаты приняли ее отставку. Макаревич возглавляла мэрию с сентября 2019 года.

В январе конкурс был признан несостоявшимся. Новый конкурс по отбору кандидатур на должность главы Тамбова состоится 27 апреля.

Косенков с марта 2016 года руководит региональным отделением партии "Родина", в 2004-2005 годах он был вице-губернатором Тамбовской области, с 2005 по 2008 годы - главой администрации Тамбова.

В 2008 году против Косенкова было возбуждено уголовное дело по обвинению в похищении человека и злоупотреблении должностными полномочиями, в 2009 году он был приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы. Позже срок был снижен до семи лет и семи месяцев. В апреле 2014 года по решению Верховного суда Мордовии он был освобожден по УДО.

На выборах в сентябре 2019 года представители партия "Родина" получили 26 из 36 мест в новом составе Тамбовской городской думы седьмого созыва, "Единая Россия" – шесть мест, КПРФ – два, "Справедливая Россия" и ЛДПР – по одному.

Тамбов Максим Косенков

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