У вернувшейся из Чехии жительницы Бурятии нашли британский штамм COVID

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Первый случай британского штамма коронавируса выявили врачи у жительницы Улан-Удэ, которая в начале марта вернулась из Чехии, сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

"Девушка по прибытию сразу же сдала тест на COVID-19, который показал положительный результат. В настоящее время пациентка госпитализирована, получает соответствующее лечение", - сказал сотрудник пресс-службы.

По словам представителя ведомства, установлен круг контактных лиц. Роспотребнадзор выдал медицинским организациям предписания об усиленном наблюдении за этими людьми, коронавируса у них не выявили.

"Сегодня мы уже знаем, что британский штамм коронавирусной инфекции гораздо контагиознее. Высокие риски завоза вируса из-за рубежа еще сохраняются. Особенно это касается Европы, где сегодня наблюдается значительное осложнение эпидситуации, и почти 70% заболевших там как раз-таки инфицированы британским штаммом. Поэтому мы настоятельно рекомендуем нашим землякам воздержаться от поездок за рубеж, особенно в европейские страны", - добавили в пресс-службе управления.

По данным Роспотребнадзора на 29 марта, в Бурятии 938 человек лечатся от COVID-19. За весь период в республике зарегистрировано 35 953 случая коронавирусной инфекции.