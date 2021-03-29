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Россияне за неделю увеличили расходы на туры в Петербург на 26%

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Расходы граждан России на туры в Петербург за прошлую неделю выросли на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает комитет по развитию туризма со ссылкой на данные ВТБ.

Россияне потратили за неделю 50 млн рублей на туры, авиабилеты, отели и аренду автомобилей в Петербурге. Это также на 14% выше недельных расходов 2019 года.

По словам главы комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, программа туристического кэшбэка играет существенную роль в восстановлении индустрии.

"Особенной популярностью в рамках программы кэшбэк сейчас пользуются, в том числе, поездки на короткие и длинные выходные. (...) Также мы надеемся, что планируемые событийные мероприятия привлекут в наш город новых гостей", - цитирует Корнеева пресс-служба комитета по туризму.

Петербург уже возглавил событийный рейтинг среди российских регионов, согласно результатам исследования Выставочного научно-исследовательского центра R&C, которые приводит Смольный. В первую пятерку вошли Екатеринбург, Казань, Сочи и Уфа. Москва традиционно не участвовала в рейтинге, хотя отмечается, что Петербург вплотную приблизился к показателям столицы.

Третий этап распродажи туров с кэшбэком до 20% продлится до 15 июня, отправиться в поездку можно до 30 июня. Как сообщалось ранее, Крым и Краснодарский край пока стали самыми популярными направлениями, а спрос на экскурсионные туры в Петербург и Москву вырос на 10%. За первую неделю третьего этапа программы россияне потратили 1,45 млрд рублей на бронирование авиабилетов и покупку туров, что почти вдвое превышает данные аналогичного периода 2020 года, уточняет Смольный.

Петербург ВТБ Сергей Корнеев

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