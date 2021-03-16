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Новый этап распродажи туров по РФ с кэшбэком стартует 18 марта

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Третий этап распродажи туров по России с кэшбэком начнется в ночь на 18 марта и продлится до 15 июня, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Программа туристического кэшбэка стартует в ночь с 17 на 18 марта с 0:01 по московскому времени. Распродажа продлится до 15 июня. Поездки в рамках программы будут возможны с момента старта программы и до 30 июня. Наша задача поддержать спрос в низкий сезон. Весна отличное время для путешествий. На целом ряде горнолыжных курортов можно кататься на лыжах", - сказала Догузова во вторник после открытия выставки MITT-2021 в выставочном центре "Крокус-Экспо".

Она выразила уверенность, что программа позволит всем желающим отправиться в доступные путешествия по России.

Условия программы

Условия участия в программе туристического кэшбэка на третьем этапе распродажи останутся такими же, как на втором этапе. В программе участвуют отели, туроператоры, турагентства, онлайн-агрегаторы из всех регионов России. Туристы могут приобрести как отдельно размещение в отеле или санатории с лечением, так и турпакет, включающий проживание, перелет или другие виды транспорта, экскурсии и другие услуги.

Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее 2 ночей. Сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Кэшбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Деньги на нее поступят автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Правительство выделило на реализацию третьего этапа программы в 2021 году 2 млрд рублей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, эти средства позволят снизить для граждан стоимость около 300 тыс. туристических услуг и дадут возможность активнее развивать внутренний туризм.

Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в 2020 году и проходила в два этапа. В рамках первого из них туры и проживание с кэшбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца 2020 года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки до 10 января 2021 года. Всего за это время граждане приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма кэшбэка составила 1,2 млрд рублей.

Зарина Догузова Ростуризм

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