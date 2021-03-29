В Новосибирской области дружинники получат униформу

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Правительство Новосибирской области сообщило, что поддерживает поправки в региональный закон, вводящие отличительную символику для народных дружинников.

Теперь, кроме нарукавных повязок, у дружинников будут жилеты салатового цвета со светоотражающими элементами и надписью "народный дружинник".

Законопроект также устанавливает материальное стимулирование за счет средств регионального бюджета для наиболее активных дружинников. Лучшая дружина и дружинник региона будут избираться раз в год на специальном конкурсе.