Ялтинские дворники получат удостоверения "маэстро чистоты"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Дворникам Ялты раздадут номерные жетоны, по образцу ГИБДД, также служебные удостоверения "маэстро чистоты", сообщила администрация курорта. Удостоверения дают право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

О нововведениях дворникам рассказали во время церемонии принятия присяги на набережной.

Им также выдали новую форму, сшитую по образцу одежды дореволюционных дворников.

"В кратчайшие сроки сшиты 450 комплектов одежды. Все полностью профинансировали меценаты", - уточнил через пресс-службу глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Ранее для ялтинских дворников планировали купить комплекты стандартной спецодежды песочного или оливкового цвета (комбинезоны с карманами, бейсболки, футболки-поло, рукавицы), ее внешний вид определила спецкомиссия, куда вошли представители сферы ЖКХ и общественность.

"Мы отказались от этой идеи. Ялтинские "маэстро чистоты" должны отличаться от своих коллег из других городов и районов, как по качеству содержания вверенных территорий, так и по внешнему виду", - заявил Имгрунт.

Дворники получат еще один комплект летней формы, парадную форму, а осенью им выдадут зимнюю спецодежду. За ношение формы им будут доплачивать, в мэрии готовится соответствующее постановление.

Имгрунт сообщил также, что 27 млн рублей, выделенные Ялте по инициативе крымских властей, пойдут на увеличение зарплат дворников.