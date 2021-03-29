Отца директора ФБК арестовали в Ростове-на-Дону

Юрий Жданов проходит по уголовному делу о превышении полномочий

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Советский райсуд Ростова-на-Дону арестовал до 21 мая отца директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Ивана Жданова Юрия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Заседание состоялось 27 марта", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что Жданов проходит по ст. 286 УК РФ (Превышение полномочий).

Об аресте отца заявил и сам директор ФБК Иван Жданов, он связывает это со своей политической деятельностью.

"У меня нет никаких сомнений, что эта уголовка связана со мной и с тем, что я делаю", - написал Жданов в фейсбуке.