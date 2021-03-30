Защита отца директора ФБК в Ростове-на-Дону обжаловала его арест

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Советский райсуд Ростова-на-Дону получил апелляционную жалобу на арест отца директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Ивана Жданова Юрия, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Собеседник агентства не уточнил, когда именно будет рассмотрена апелляция.

Как сообщалось, суд в Ростове-на-Дону арестовал Юрия Жданова до 21 мая по делу о превышении полномочий.

Об аресте отца заявлял и сам директор ФБК Иван Жданов, который связывает эту ситуацию со своей политической деятельностью.