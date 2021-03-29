Россияне обеспечены аутлетами хуже жителей всех развитых стран

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Россия по обеспеченности населения торговыми площадями в аутлетах остается на последнем месте среди развитых стран с коэффициентом 1,4 (количество квадратных метров на 1000 человек), говорится в исследовании компании CBRE. Эксперты это объясняют большой численностью населения, низким предложением и его концентрацией в московском регионе.

Лидером по обеспеченности торговыми площадями в аутлетах является США (28,5), далее следуют Италия (11,6), Швейцария и Великобритания (10,6 и 10,3 соответственно).

В России аутлеты появились позже, чем в других странах Европы и США. В Москве первый торговый центр этого типа открылся в 2012 году, суммарная площадь открытых аутлетов в столице сейчас превышает 150 000 кв.м, а их общая торговая площадь в регионах - 58 000 кв.м.

Несмотря на то, что по обеспеченности Россия занимает последнее место среди развитых стран, за счет концентрации торговых площадей в аутлетах в московском регионе обеспеченность Москвы (12,2) сопоставима со столицами некоторых европейских стран, например, Парижем (12,2) и Мадридом (13,3), но при этом вдвое уступает Риму (24,4).

По общему объему открытых торговых площадей в аутлетах Россию можно сравнить с Польшей, где функционирует 280 000 кв.м торговли в аутлетах, но существенно уступает таким странам, как США (более 9 млн кв.м), Италия (0,7 млн кв. м), Великобритания (0,7 млн кв.м), Франция и Германия (0,5 и 0,4 млн кв.м соответственно).

По прогнозам экспертов, для развития сегмента аутлетов в России могут быть интересны города с высокой покупательной способностью и присутствием большого числа брендов, а также туристические кластеры в Сочи (Красная Поляна), на Дальнем Востоке (Владивосток), Казань. В Москве же наиболее перспективным считается строительство дисконт-центров, так как обеспеченность аутлетами уже находится на уровне европейских городов.