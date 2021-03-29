Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:01Заразились
на 29.03В России 4 528 543+8 711В мире 127 185 165+458 493

Россияне обеспечены аутлетами хуже жителей всех развитых стран

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Россия по обеспеченности населения торговыми площадями в аутлетах остается на последнем месте среди развитых стран с коэффициентом 1,4 (количество квадратных метров на 1000 человек), говорится в исследовании компании CBRE. Эксперты это объясняют большой численностью населения, низким предложением и его концентрацией в московском регионе.

Лидером по обеспеченности торговыми площадями в аутлетах является США (28,5), далее следуют Италия (11,6), Швейцария и Великобритания (10,6 и 10,3 соответственно).

В России аутлеты появились позже, чем в других странах Европы и США. В Москве первый торговый центр этого типа открылся в 2012 году, суммарная площадь открытых аутлетов в столице сейчас превышает 150 000 кв.м, а их общая торговая площадь в регионах - 58 000 кв.м.

Несмотря на то, что по обеспеченности Россия занимает последнее место среди развитых стран, за счет концентрации торговых площадей в аутлетах в московском регионе обеспеченность Москвы (12,2) сопоставима со столицами некоторых европейских стран, например, Парижем (12,2) и Мадридом (13,3), но при этом вдвое уступает Риму (24,4).

По общему объему открытых торговых площадей в аутлетах Россию можно сравнить с Польшей, где функционирует 280 000 кв.м торговли в аутлетах, но существенно уступает таким странам, как США (более 9 млн кв.м), Италия (0,7 млн кв. м), Великобритания (0,7 млн кв.м), Франция и Германия (0,5 и 0,4 млн кв.м соответственно).

По прогнозам экспертов, для развития сегмента аутлетов в России могут быть интересны города с высокой покупательной способностью и присутствием большого числа брендов, а также туристические кластеры в Сочи (Красная Поляна), на Дальнем Востоке (Владивосток), Казань. В Москве же наиболее перспективным считается строительство дисконт-центров, так как обеспеченность аутлетами уже находится на уровне европейских городов.

Москва Сочи Владивосток США Италия CBRE

Новости по теме

Новости

Жители Симферополя снова стали жаловаться на водопроводную воду

Минсельхоз РФ подготовил постановление о субсидиях производителям сахара и масла

Минсельхоз РФ подготовил постановление о субсидиях производителям сахара и масла

Счетная палата предложила пересмотреть подход к выплате помощи семьям

Счетная палата предложила пересмотреть подход к выплате помощи семьям

Арестованному Борису Шпигелю стало хуже

Вооруженное нападение совершено в Ярославском госуниверситете

Рыбопромышленники предложили увеличить инвестквоты на строительство заводов

Рыбопромышленники предложили увеличить инвестквоты на строительство заводов

Песков объяснил поездку замглавы Минобороны в Мьянму на парад давними связями со страной

Песков объяснил поездку замглавы Минобороны в Мьянму на парад давними связями со страной

Путин подписал указ о призыве на военную службу

Путин подписал указ о призыве на военную службу

Отца директора ФБК арестовали в Ростове-на-Дону

Вице-премьера Крыма оштрафовали за отказ надеть маску в самолете

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');