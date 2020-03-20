Власти Подмосковья уточнили, что рекомендуют закрыть в ТЦ только кинотеатры

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В правительстве Подмосковья уточнили рекомендации, касающиеся работы торгово-развлекательных центров из-за коронавируса: в них предлагается закрыть только кинотеатры.

"Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу кинотеатров в указанных объектах", - говорится в поправке к постановлению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее было опубликовано постановление с рекомендацией приостановить работу самих торгово-развлекательных центров.