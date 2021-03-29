Пострадавший при взрыве паров бензина в Екатеринбурге получил ожоги 90% тела

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Мужчина, пострадавший при взрыве паров бензина в жилом доме в Екатеринбурге в воскресенье, находится в реанимации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской больницы №40.

Там уточнили, что мужчина находится в тяжелом состоянии, у него обожжено 90% поверхности тела.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых в свою очередь сообщил агентству, что пострадавший мужчина 1990 года рождения ранее был судим за мошенничество (по ст.159 УК РФ)". Он уточнил, что в доме были обнаружены две пятилитровые канистры с бензином.

Как сообщалось, в воскресенье в одной из квартир трехэтажного жилого дома в Екатеринбурге произошел взрыв паров легковоспламеняющейся жидкости. В результате пострадал 30-летний мужчина.

Полиция организовала проверку. Одна из рассматриваемых версий происшествия - неосторожное обращение с огнем при курении.