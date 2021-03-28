В жилом доме Екатеринбурга взорвалась горючая жидкость

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В жилом доме Екатеринбурга взорвались пары легковоспламеняющейся жидкости, сообщил Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По предварительным данным, отметил он, в однокомнатной квартире-студии находилась канистра с легковоспламеняющейся жидкостью. Молодой человек 1990 года рождения, предположительно, решил закурить, в результате чего произошел взрыв паров жидкости.

Горелых опроверг информацию о взрыве бытового газа и добавил, что разрушений в доме нет.

Пострадавшего в результате инцидента мужчину с ожогами 40-45% тела доставили в местную больницу.

"В больницу выехали сотрудники полиции для того, чтобы его опросить и установить более точные обстоятельства случившегося", - добавил Горелых.

Площадь возгорания, по его данным, составила около 1 кв.м.

Ранее сообщалось, что в здании взорвался газ.