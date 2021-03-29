В РПЦ не смогли прийти к единому мнению в вопросе об ЭКО

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви наметилась поляризация по вопросу о допустимости ЭКО: в РПЦ не смогли прийти к единому мнению об этом.

В понедельник истекает срок церковно-общественного обсуждения документа о смягчении позиции РПЦ в отношении ЭКО. Документ, опубликованный на официальном сайте Церкви в начале февраля, предлагал обновить ее отношение к этой репродуктивной технологии с учетом развития медицины за последние 20 лет.

В частности, предлагалось считать допустимым ЭКО, при котором исключены получение "избыточных" эмбрионов, их заморозка, редукция плодов, донорство половых клеток, предимплантационная диагностика.

Между тем в конце минувшей недели состоялось заседание Церковно-общественного совета по биомедицинской этике, участники которого выразили несогласие с попыткой своих оппонентов легализовать в сознании верующих людей технологию ЭКО.

"В нашей Церкви организовалась группа священства и мирян, которые нацелены на изменение позиции Церкви (...) по отношению к ЭКО и согласны пойти на компромисс с желаниями женщин и мужчин иметь детей с опорой на достижения научно-технического прогресса", - отмечается в заявлении церковно-общественного совета, опубликованном в понедельник.

По мнению авторов документа, все выбранные инициативной группой "допустимые" методики вместо прямого уничтожения лишних эмбрионов включают прямое и ясное согласие на их возможную гибель по множеству причин - идет ли речь о количестве попыток ЭКО, о селективном подходе, о потере плода на любом сроке беременности и т.п.

"Информирование пациенток, их согласие и их отказ от претензий в трагических случаях фиксируется в официальном юридическом документе "Информированное согласие". Таким образом, на возможность гибели эмбрионов и плодов человека все сторонники данной манипуляции идут осознанно (...) Церковь не должна стать еще одним "информированным участником" намеренного согласия с гибелью эмбрионов человека", - считают в церковно-общественном совете.

Авторы заявления также опасаются, что формальная поддержка ЭКО будет способствовать легализации в глазах православного сообщества других методик экстракорпорального оплодотворения, а это "прямой путь к евгенике, практиковавшейся в фашистской Германии и осужденной на Нюрнбергском процессе".