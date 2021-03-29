"Мосбиржа" снизит уровень агрессивности рыночных заявок по иностранным акциям

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" сообщила, что с 1 апреля изменит предельный размер отклонения цен при исполнении рыночных заявок по акциям иностранных эмитентов с 3% до 1%.

Таким образом, цена исполнения рыночной заявки по этим инструментам может отличаться от лучшей цены спроса и предложения, доступного при подаче заявки, не более чем на 1%.

Механизм ограничения агрессивности заявок на фондовом рынке был введен 2 ноября 2020 года (в основную и вечернюю сессии). Он призван защитить инвесторов от ошибок при подаче заявок на заключение сделок с инструментами фондового рынка, а также от возможных потерь при существенных изменениях цен.

До введения такого механизма при попадании в торговую систему рыночная заявка исполнялась по существующим ценовым уровням, пока она полностью не будет удовлетворена. С новым механизмом обработки цена исполнения рыночной заявки может отличаться от лучшей цены спроса или предложения, доступного на момент подачи заявки, не более чем на определенную величину (в процентах), установленную организатором торгов. В случае неполного исполнения рыночной заявки ее остаток снимается без удовлетворения.

За период действия механизма им были ограничены 4 417 рыночных заявок, в том числе заявки 2 439 человек. При этом 2 154 таких заявки подавались в отношении менее ликвидных акций и биржевых фондов, поэтому ограничение позволило существенному количеству инвесторов избежать рисков исполнения заявок по менее выгодным ценам, говорится в сообщении биржи.