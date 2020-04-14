МосБиржа намерена ограничить агрессивные рыночные заявки на торгах акциями

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Московская биржа по инициативе Банка России намерена ограничить выставление агрессивных рыночных заявок на торгах акциями с целью снизить их влияние на динамику цен, пишет во вторник газета "Коммерсантъ".

Комитет по фондовому рынку биржи на прошлой неделе одобрил алгоритм работы торговой системы по ограничению агрессивности рыночных заявок. Этот механизм обсуждался еще в конце 2019 года, но тогда комитет отправил вопрос на доработку.

Как сообщили изданию источники в комитете, на последнем заседании мнения участников рынка также разделились, и около половины голосовало против, однако представитель ЦБ РФ подчеркнул, что в случае непринятия на уровне биржи ограничение утвердят актом регулятора.

В предложенном варианте рыночная заявка должна исполняться максимально возможным объемом по лучшим ценам, доступным в системе торгов. При этом цены исполнения не должны отличаться от лучшей цены спроса (при продаже) или лучшей цены предложения (при покупке) более чем на 1% для акций, входящих в индекс МосБиржи, и более чем на 3% для остальных. В случае выхода цен за лимиты исполнение заявки прекращается. Сейчас таких ограничений нет.

Срок введения механизма ограничения рыночных заявок еще не определен.

Директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин заявил изданию, что механизм должен ограничить потенциальное влияние одной рыночной заявки на процесс ценообразования на торгах акциями. По его словам, еще будут прорабатываться вопросы, что делать с заявками, которые попали на ограничение: исполнять ли их частично, оставлять ли их в "биржевом стакане" или снимать, а также вопрос о расширении диапазона ограничения при волатильности рынка.

Представитель ЦБ РФ сообщил "Коммерсанту", что значительные мгновенные искажения цен (до 10% и более) происходят в результате подачи одной агрессивной и часто рыночной заявки большого объема. Сам податель такой заявки теряет значимые деньги, но также информация об искаженных ценах мгновенно распространяется по рынку и оказывает влияние на торговые решения третьих лиц.

Брокеры оценивают идею регулятора неоднозначно. Как отмечает управляющий директор "Финама" Александр Бирман, во многом проблема надумана - ошибки трейдеров, позволяющие серьезно сдвинуть рынок, редки. Представитель одного из брокеров добавляет, что крупные инвесторы не торгуют рыночными заявками, предпочитают лимитированные, когда можно указать диапазон цены для исполнения сделок.

Между тем ограничение может привести к ряду негативных последствий для инвесторов. Директор по брокерскому бизнесу компании "БКС Брокер" Олег Чихладзе отмечает, что в случае высокой волатильности (особенно актуально в последние недели на фоне обвала фондовых рынков) нет гарантии исполнения всей заявки.

Причем ее перевыставление может приводить к большим потерям, чем исполнение по рыночным ценам. Кроме того, в случае выставления стоп-заявки, которая исполняется по рыночной цене, инвестор не может быть уверен, что она сработает в полном объеме, отмечает он.