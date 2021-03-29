Суд обязал "Роснефть" и Haihua снести рабочий городок у аэродрома Дземги

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Хабаровского края обязал НК "Роснефть" и ее подрядчика ООО "Петро-Хэхуа" (Москва, российская структура китайской Haihua Industry Group) демонтировать временный рабочий городок близ Комсомольского НПЗ, являющийся частью проекта по строительству на нефтеперерабатывающем заводе комплекса гидрокрекинга.

Как говорится в картотеке арбитражных дел, истцом по делу выступило ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ОАК).

Авиахолдинг настаивал, что строительный городок и стройматериалы находятся на участке (общей площадью 7,6 га), расположенном в приаэродромной зоне аэродрома Дземги, на расстоянии порядка 70 метров от взлетно-посадочной полосы и 165 метров от оборудования радиотехнического обеспечения полетов (РТОП). Это, по мнению заявителя, "создает угрозу безопасности полетов и препятствия в пользовании". В частности, в акте летной проверки радиомаячной системы в 2019 году зафиксированы некоторые отклонения в ее работе из-за хозпостроек ответчика.

Дземги является экспериментальным аэродромом совместного базирования Минобороны и "Сухого", последний управляет объектом. Здесь испытывают экспериментальную авиатехнику.

При этом в 2017 году ООО "РН-Комсомольский НПЗ" обращалось в "Сухой" с просьбой согласовать размещение временного рабочего городка. Но истец отказал нефтезаводу. Позже, в 2018 году, "Роснефть" получила разрешение на использование данного участка от администрации города Комсомольска-на-Амуре. Однако в 2020 году после предписания прокуратуры данное постановление мэрии было аннулировано.

Вместе с тем, администрация города 11 января 2021 года вновь вынесла постановление о проведении аукциона на право заключения договора аренды спорного земельного участка.

В рамках дела "Роснефть" ходатайствовала о назначении судебной экспертизы по поводу исправности глиссадного маяка аэродрома Дземги и причинах радиопомех. Суд отклонил это требование.

Помимо "Роснефти" ответчиками стали ООО "РН-Комсомольский НПЗ" и "Петро-Хэхуа". Все трое утверждали, что истец не имеет права "согласовывать размещение объектов на спорном земельном участке, учитывая, что границы приаэродромной территории аэродрома Дземги не утверждены".

Суд в свою очередь указывает на утвержденную схему полос воздушных подходов и санитарно-защитной зоны аэродрома. И именно с учетом данной схемы устанавливается "порядок взаимодействия заинтересованных лиц" до установления приаэродромных территорий.

В результате первая инстанция приняла решение обязать "Роснефть" и ее подрядчика - компанию "Петро-Хэхуа" - демонтировать объекты. "РН-Комсомольский НПЗ" при этом признано техническим заказчиком и ненадлежащим ответчиком по данному делу.

Как сообщалось, китайская Haihua в сентябре 2018 года получила подряд на строительство объектов гидрокрекинга на Комсомольском НПЗ за 9,5 млрд рублей.

Также ранее пресс-служба правительства Хабаровского края со ссылкой на "Роснефть" сообщала, что строительство комплекса гидрокрекинга на Комсомольском НПЗ является важным этапом "масштабной программы НК "Роснефть" по модернизации производства завода". Проектная мощность комплекса гидрокрекинга-гидроочистки составляет 3,65 млн тонн в год. С его запуском глубина переработки нефти превысит 92%.

Комсомольский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом на Дальнем Востоке. Проектная мощность составляет 8 млн тонн нефти в год. По итогам 2020 года поставка сырья на завод составила 5 866 700 тонн, что на 17% ниже уровня 2019 года.

Haihua Industry Group основана в 1973 году и является одним из ведущих предприятий в сфере нефтегазовой, химической, металлургической и фармацевтической промышленности Китая.

Компания "Сухой" (в составе ОАК) серийно производит бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35 в интересах Минобороны РФ, а также выполняет ряд экспортных контрактов. Кроме того, "Сухой" работает над истребителем пятого поколения Су-57 и тяжелым ударным беспилотником "Охотник".