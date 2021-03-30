Минстрой предложил снять часть запретов на строительство рядом с аэропортами

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Минстрой предложил сократить количество запретов на строительство на приаэродромных территориях, в частности сетей газопровода и теплоснабжения, сообщил в комитете Торгово-промышленной палаты России начальник отдела планировки территорий ведомства Максим Галь.

Он напомнил, что сейчас на этих территориях запрещено строить и вводить жилые дома, а также производственные объекты всех классов опасности, включая сети газораспределения и теплоснабжения даже с минимальным давлением, и это мешает развитию этих территорий. Запреты он предложил "минимизировать".

"Мы предлагаем конкретизировать запрет на размещение на границах пятой зоны приаэродромной территории исключительно производственных объектов первого и второго класса опасности, а не как сегодня устанавливается ограничения на опасные производственные объекты всех классов", - подчеркнул Галь.

Также в Минстрое считают, что нужно пересмотреть количество подзон приаэродромных территорий.

"Считаем необходимым Росавиации с Минстрансом утвердить методику оценки влияния таких объектов, чтобы в дальнейшем не сдерживать развитие этих территорий, и в целом пересмотреть институт зон с особыми условиями использования территорий - пересмотреть не только те ограничения, которые могут быть установлены, но и количество видов этих зон", - добавил представитель Минстроя.

В феврале 2021 года Россреестр подготовил законопроект, которым предполагается решить проблему регистрации недвижимости на приаэродромных территориях.