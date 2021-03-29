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В Думу внесли поправки об урегулировании претензий покупателей в интернете

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки к закону о защите прав потребителей, которые позволят покупателям и интернет-продавцам предъявлять претензии и урегулировать споры по ним в досудебном порядке через специальный онлайн-сервис.

Законопроект № 1138398-7 предусматривает появление механизма урегулирования споров между потребителями и продавцами (исполнителями) через Единый портал Госуслуг, ориентированный на интернет. Потребитель сможет отправить претензию и свои требования в электронной форме и увидеть ход рассмотрения своей заявки, а продавец или исполнитель будет обязан ее рассмотреть и отреагировать. Порядок рассмотрения такого спора должно определит правительство.

Предполагается, что онлайн-сервис будет бесплатным как для продавцов и исполнителей, так и для покупателей. К рассмотрению спора можно будет подключить экспертов. В результате переговоров стороны могут прийти к взаимовыгодному соглашению - исполнить выдвинутые потребителем требования или найти альтернативный вариант по согласованию с потребителем. Например, говорится в пояснительной записке, вместо устранения недостатков товара стороны могут договориться о возврате товара и возмещении его стоимости с предоставлением потребителю скидки на будущие покупки.

Предъявлять претензии можно будет как к российским продавцам и интернет-сервисам, так и зарубежным - иностранных юрлиц будет представлять на онлайн-платформе организации, уполномоченные производителем на принятие претензий на территории России.

В пояснительной записке к проекту говорится, что идея онлайн-сервиса для досудебного урегулирования претензий потребителей в сфере электронной коммерции продвигается Комиссией ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), а сам механизм содержится в рекомендациях Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В Европе механизм онлайн-регулирования споров уже работает с 2016 года - на платформе ODR, оператором которой выступает Европейская комиссия. На национальном уровне подобная инициатива реализована в Канаде - там, приводят пример авторы законопроекта, действует онлайн-арбитраж по разрешению гражданских споров (CRT, споры по материальным требованиям до $5000 ).

Согласно финансово-экономическому обоснованию, проект закона не потребует выделения дополнительных средств из бюджета.

Правительство Госдума ООН ЮНСИТРЛ ОЭСР Канада Еврокомиссия Госуслуги

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