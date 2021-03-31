Новая версия портала Госуслуг заработала в тестовом режиме

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Новая версия Единого портала государственных и муниципальных услуг запущена в тестовом режиме, она сменит текущую версию в III квартале этого года, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Мы открыли сегодня в тесте новую версию портала Госуслуг, и все желающие могут с ней ознакомиться. Сейчас этот новый портал работает в параллель действующему порталу. Я надеюсь, что вот сейчас мы отработаем технологии и в третьем квартале мы сможем старый портал закрыть", - сказал Шадаев в среду на совещании президента с членами правительства.

Министр отметил, что в новой версии меняется формат взаимодействия портала госуслуг с пользователями. "Теперь многие вещи можно делать в прямом диалоге с порталом, не надо читать инструкции и регламенты: пользователи задают вопросы, касающиеся условий получения разных услуг, портал отвечает, сам предлагает опции, и фактически портал проводит пользователя через иногда сложные сценарии получения услуг, говорит, какой набор документов нужен в конкретном для пользователя случае", - сказал он.

Шадаев сообщил, что сегодня это сервис работает уже по самым популярным услугам. "Это фактически искусственный интеллект, он будет и дальше развиваться, будут добавляться новые услуги, новые сценарии", - отметил он.

Кроме того, в новой версии портала предусмотрен интуитивный интерфейс, который на каждом шаге предполагает предпроверки, таким образом минимизируя ошибки пользователей и с большей вероятностью приводя к положительному результату.

Новая версия портала полностью разработана на отечественном ПО, подчеркнул Шадаев.

Он уточнил, что за прошлый год количество обращений на портал выросло почти в два раза, а количество зарегистрированных пользователей превысило 75 млн.

Шадаев также отметил, что приложение Госуслуги вошло в число приложений, которые будут прилагаться к предустановке на мобильные устройства с 1 апреля.