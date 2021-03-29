Экс-начальник службы продовольствия ЮВО получил 8 лет за мошенничество

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника продовольственной службы Южного военного округа Дениса Зорина к восьми годам колонии за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР.

Его также лишили права занимать определенные должности на государственной службе сроком на 2,5 года, а также воинского звания "полковник запаса" и государственной награды "Медаль Жукова".

По делу также проходили преемник Зорина на должности Роман Сомонов (уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство) и бывший начальник продовольственной службы войсковой части 04436 майор Владимир Фирсов. Удовлетворен также гражданский иск военного ведомства о взыскании с Зорина, Фирсова и Сомонова более 470 млн рублей.

Ранее суд назначил Фирсову и Сомонову наказание в виде лишения свободы на семь и пять лет соответственно, а также лишения воинских званий "майор" и "подполковник".

Сообщалось, что, по версии следствия, Фирсов, действуя в составе организованной группы с Зориным и Сомоновым, с марта 2012 года по март 2014 год систематически завышал в отчетной документации данные о полученных от одной из компаний-подрядчиков по организации питания (ООО "Коллектив-Сервис") пайках военнослужащими войсковой части. В результате министерству обороны РФ был нанесен ущерб на сумму свыше 471 млн рублей.

"За свои преступные действия Фирсов от ООО "Коллектив-Сервис" систематически получал денежное вознаграждение в размере 60% от стоимости фактически не поставленного в войсковую часть продовольствия. Таким образом, им получено около 90 млн рублей, из которых 44,5 млн рублей он передал Зорину, а 2,5 млн рублей - Сомонову", - отмечалось в сообщении.