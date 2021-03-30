Счетная палата выявила нарушения в организации крабовых аукционов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Счетная палата сообщила, что проверила Росрыболовство и выявила нарушения в организцаии крабовых аукционов.

Проверка показала, что новых участников на рынке не появилось, при этом постоянные участники увеличили свои доли квот на добычу водных биоресурсов. В Счетной палате считают, что из-за этого национальный план по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса не достиг поставленной цели - исключить условия, способствующие монополизации рынка добычи водных биоресурсов.

"По итогам проведенных крабовых аукционов лоты были реализованы взаимозависимым юридическим лицам. Общая доля их квоты на добычу (вылов) крабов составила от 42% до 50%. При этом победителями крабовых аукционов стали организации, у которых уже были доли квот на добычу (вылов) крабов в промышленных целях", - сообщил аудитор Андрей Батуркин.

Счетная палата обратила внимание на изменение многолетнего механизма предоставления квот на аукционах. В частности, государство отказалось от так называемого "исторического принципа", согласно которому крабодобывающие компании один раз выкупали квоту на 10 лет и в дальнейшем ее бесплатно продлевали. С середины 2019 года, 50% ранее распределяемого по "историческому принципу" общего допустимого улова продаются на крабовом аукционе. Компания, предложившая большую цену лота, получает долю квоты на ближайшие 15 лет с обязательством построить в течение пяти лет краболовное судно.

"Начальная цена лота в таком случае формируется из нескольких компонентов: определяемая квота добычи крабов, предоставленная в инвестиционных целях, среднерыночная цена одной тонны конкретного вида крабов, срок, на который заключается договор, и коэффициент инвестиционного обязательства, учитывающий затраты на строительство краболова. Он составил 0,25 - фактически дисконтирующий коэффициент", - объяснил ценообразование лота аудитор.

При этом, по мнению Счетной палаты, коэффициент был утвержден без финансово-экономического обоснования.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, слова которого также приводятся в пресс-релизе, согласился с тем, что механизм расчета коэффициента нуждается в доработке.

"Сейчас формула начальной цены формируется как рыночная стоимость квоты краба, которая сформировалась по итогам аукционов за предыдущие годы, умноженная на 15 лет, то есть весь период пользования ресурсом. Поэтому допускаю, что этот коэффициент дисконтирующий, но его надо более четко обосновать", - сказал чиновник.

Проверка также показала, что на момент первого аукциона отсутствовал один из ключевых компонентов начальной цены лота - квота добычи (вылова) крабов, предоставленная в инвестиционных целях. Минсельхоз тогда ее еще не определил. "Таким образом, - пояснил Батуркин, - был нарушен порядок формирования начальной стоимости лотов, установленный постановлением правительства. Кроме того, начальная цена предметов лотов аукционов применительно к измененному в 2020 году общему допустимому улову по крабам занижена на 7,7 млрд рублей, или более чем на 6%".

Как сообщается в пресс-релизе, есть вопросы и к расчету начальной цены лотов по продаже права на заключение договоров о закреплении долей квот добычи водных биологических ресурсов. Ставки сборов были установлены Налоговым кодексом еще в 2007 году и с тех пор не менялись. В результате начальная цена торгов при проведении аукционов может оказаться в 33-60 раз ниже рыночной стоимости лотов.

"В случае участия в торгах недобросовестных участников и отсутствия здоровой конкуренции это несет риски занижения итоговой стоимости и недопоступления средств в федеральный бюджет", - подчеркнул аудитор.

Проверка также выявила ряд других нарушений и недостатков в работе Росрыболовства, в том числе ненадлежащее ведение Государственного рыбохозяйственного реестра и несоблюдение сроков перечисления в бюджет средств, полученных по итогам аукционов.