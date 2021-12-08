Уголовное дело о контрабанде краба на 2,6 млрд рублей направили в суд Владивостока

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного соучастника организованной группы, занимавшейся контрабандой краба из России в Японию, Южную Корею и Китай, сообщает в среду пресс-служба управления Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

С 2014 по 2019 годы в эти страны орггруппа поставила 3,4 тысяч тонн живого краба общей стоимостью 2,6 млрд рублей, уклонившись от уплаты таможенных платежей в размере 9,2 млн рублей, отмечает пресс-служба.

Участнику организованной группы, чье дело Генпрокуратура направила на рассмотрение в Фрунзенский районный суд Владивостока, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 226 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой) и ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение орггруппы от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере).

Расследование основного уголовного дела в отношении остальных участников организованной группы продолжается.

"Как установлено следствием, под руководством фактического собственника трех крупных предприятий Сахалинской области, являющегося организатором преступления, а также с участием иных членов организованной группы с 2014 по 2019 годы осуществлен ряд контрабандных поставок стратегически важных ресурсов за границу в соседние государства", - говорится в сообщении.

При вывозе краб участники орггруппы декларировали в дальневосточных таможнях по одной цене к поставке иностранным компаниям, подконтрольным организатору преступлений и зарегистрированным в Панаме, Гонконге, и на Маршалловых Островах, а фактически отгружали по цене, значительно превышающей заявленную в декларациях, поясняет пресс-служба.

Разница между ценой, за которую живой краб продавался за границей, оседала на счетах офшоров и использовалась соучастниками по своему усмотрению.

По данным пресс-службы, в качестве обеспечительных мер арестовано имущество членов организованной группы на сумму более 8 млрд рублей, в ходе расследования 9,2 млн рублей обвиняемый (чье уголовное дело ушло в суд Владивостока - ИФ) возместил добровольно.