Двух военнослужащих Балтфлота оштрафовали за мытье обуви святой водой

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Калининградский гарнизонный военный суд приговорил двух военнослужащих Балтийского флота к штрафам по статье УК РФ об оскорблении чувств верующих за то, что они помыли обувь под краном со святой водой на территории храма Христа Спасителя в Калининграде, сообщает во вторник газета "Коммерсант".

За действиями этих двух молодых людей наблюдали трое их товарищей, один из них снимал происходящее на камеру телефона. В сентябре 2020 года это видео было выложено в интернет и вызвало общественный резонанс. Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров инициировал проверку, которая показала, что молодые люди на видео - не уроженцы Чечни, а призывники из Дагестана.

Бывший контрактник Расул Сайханов был приговорен к штрафу в 100 тыс. рублей, причем суд принял во внимание, что он публично извинился в соцсети, пожертвовал Свято-Андреевскому храму 10 тыс. руб., извинился перед патриархом Московским и всея Руси и Калининградской епархией РПЦ, а также активно помогал и бездомным животным Калининграда и регулярно жертвовал средства приюту для животных и ветклинике.

Второго участника видео суд оштрафовал уже на 200 тысяч рублей. Срочник Джамалдин Магомедов вину не признал и заявил, что просто протирал обувь от пыли, а мозаичной иконе над краном не придал значения. По его словам, о том, что из кранов текла святая вода, он не знал, а информации об ограничениях при использовании воды в часовне не было. Узнав о скандале из-за видео, Магомедов также публично извинился в интернете, пожертвовал 10 тыс. руб. православному приходу и оказал спонсорскую помощь - более 20 тыс. руб. - детскому дому-интернату.

Тем не менее, судья Владимир Болдырев указал в приговоре, что отговоркам Магомедова не верит. В основу приговора легло заключение комплексной психолого-лингвистическо-религиоведческой экспертизы, которая усмотрела в действиях военнослужащих, помывших обувь святой водой, "психологические невербальные признаки оскорбления религиозных чувств верующих".