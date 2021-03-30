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Письмо военкома Москвы о снижении числа призывников из Ингушетии и Чечни назвали фейком

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Письмо военкома Москвы Виктора Щепилова, в котором подчиненным комиссарам округов города даются указания о максимальном снижении числа призывников из Ингушетии и Чечни по национальному признаку, поддельное, заявил "Интерфаксу" представитель правительства Ингушетии.

По его словам, представитель ингушского военкомата связался с Щепиловым, тот заявил, что подпись под письмом - не его и документ фальшивый.

Скриншот этого письма разошелся по соцсетям, копии опубликовали ингушские СМИ. В письме говорится, что в округах Москвы в весенний призыв необходимо принять административные меры, чтобы свести к минимуму число призывников из этих двух республик, чтобы не допустить с их стороны негативного влияния на процесс комплектования и укрепления боевой готовности Вооруженных сил.

Москва Виктор Щепилов Минобороны Ингушетия Чечня

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