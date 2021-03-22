Петербуржцы уклонялись от призыва в армию под предлогом самоизоляции

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Более 6,5 тысяч человек уклонялись от военной службы в рамках осеннего призыва, в том числе под предлогом самоизоляции. Об этом сообщил на заседании правительства в понедельник военный комиссар города Сергей Качковский.

По его словам, в ходе осеннего призыва не были полностью решены вопросы, связанные с оповещением призывников, розыском уклоняющихся от явки на заседания призывных комиссий. Не всем призывникам удалось вручить повестки.

"Призывники отсутствовали по месту регистрации или временного пребывания, находясь на учебе, на работе или за городом. Под предлогом самоизоляции призывники отказывались прибывать на призывные пункты, что создало угрозу невыполнения установленной нормы призыва" - сказал Качковский.

Он добавил, что в ходе осеннего призыва районные комиссариаты направили в полицию более 6,5 тысяч обращений для розыска лиц, уклоняющихся от призыва.

"В результате розыскных мероприятий обеспечена явка более 5 тысяч граждан, из них 1,3 тысячи – сотрудниками полиции", - сказал военный комиссар.

Всего в комиссии осенью пришли более 19 тысяч призывников, большинство из них получили отсрочки по учебе, служить отправили около 3 тысяч человек.