Военные привьют от коронавируса служебных собак перед парадом в Петербурге

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Минно-разыскные и караульные собаки пройдут обязательную вакцинацию от коронавируса перед парадом Победы на Дворцовой площади, сообщил Западный военный округ во вторник.

Также пройдут вакцинацию те собаки, которые работают в аэропорту Пулково. "Проведение профилактической вакцинации четвероногих помощников саперов позволит предупредить развитие опасных заболеваний, в том числе бешенства, лишая, инфекционных болезней и коронавирусного энтерита", - сообщил округ.

Там не уточнили, даст ли прививка животным защиту от COVID-19 и какая вакцина применяется.

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