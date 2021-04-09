Гинцбург выступил за массовую вакцинацию животных от коронавируса

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Новой угрозой развития ситуации с COVID-19 является эпидемия коронавируса среди животных, с большой вероятностью потребуется их массовая вакцинация, считает глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В интервью "Интерфаксу" он отметил, что сейчас возникает новая опасность - животные, "заболевание может стать природноочаговым".

"Есть угроза появления нового варианта вируса, и это будет уже настоящая третья стадия инфекционного процесса - когда очажок будет у вас в квартире. Эта опасность сегодня очень хорошо просматривается", - сказал Гинцбург.

На вопрос, потребуется ли массовая вакцинация животных, он ответил: "Скорее всего, понадобится. Дай Бог, чтобы эта вакцина была хорошей и эффективной".

При этом Гинцбург заметил, что к вакцине для животных не нужно будет предъявлять жесткие требования в плане безопасности. "Если там у норок или у кошечек температура поднимется на три дня, это не так страшно", - пояснил он.

Он отметил, что вакцина "Спутник V", возможно, подошла бы для животных. "Я пока не проверял - давайте сначала всех людей защитим", - добавил Гинцбург.