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Путин призвал не допустить, чтобы родители забирали детей из школ из-за мигрантов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нельзя допустить ситуацию, когда родители начнут забирать своих детей из школ с большим числом учащихся мигрантов.

В ходе заседания совета по межнациональным отношениям президент рассказал, что так поступают люди в некоторых европейских странах и США, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента.

"Сейчас не буду останавливаться на причинах. Думаю, что каждому взрослому человеку они понятны. Там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы только детьми мигрантов. Это большая проблема", - заявил Путин.

"Нам нужно иметь в виду эту практику и ни в коем случае не допустить в России развитие событий подобного рода", - подчеркнул он. Президент отметил, что министерство просвещения и региональные власти должны иметь в виду это обстоятельство.

"Сейчас нет готовых рецептов. Но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде", - сказал глава государства.

Он отметил, что нужно помочь детям адаптироваться и к культурной среде, чтобы они могли погружаться в систему российских ценностей. "Для них это будет на пользу и соответственно не будет задевать наши семьи, не будет создавать проблем для образовательных учреждений", - сказал Путин.

По мнению президента, эта проблема в России не является такой острой, как в некоторых европейских странах из-за неконтролируемого наплыва мигрантов.

"И внутри страны нужно за этим внимательно наблюдать, что происходит особенно в крупных городах-миллионниках, и в отдельных национальных республиках", - сказал глава государства.

Владимир Путин

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