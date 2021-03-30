Путин обещал не впустить в Россию зарубежные межнациональные конфликты

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российские власти не допустят переноса на свою территорию зарубежных межнациональных конфликтов, заявил на заседании совета по межнациональным отношениям президент Владимир Путин.

Он отметил, что многие нынешние войны начались по экономическим и политическим причинам, однако "для разжигания конфликтов" в мире "провоцируют, как правило, межнациональную и религиозную нетерпимость".

"Мы в России не должны допустить, не допустим агрессивной, неуважительной по отношению к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности, не допустим и переносов на нашу землю зарубежных конфликтов подобного рода", - заявил президент.

Он напомнил, что в России годами живут трудовые мигранты из других государств, которые "так или иначе вовлечены в те процессы, которые происходят на их родине".

Он посетовал, что "за предыдущее время мы видели подобные попытки переноса проблем в наших соседних государствах, связанных с территориальными спорами, межэтническими проблемами, переносить на территорию России".

По словам Путина, российские власти, действуя "аккуратно, спокойно и с уважением", сумели урегулировать эту проблему и подобные попытки будут пресекаться и в будущем.

"Я хочу, чтобы представители различных общественных национальных организаций, которые существуют в России, и мы поддерживаем их работу, это понимали и не теряли чувства ответственности перед страной, в которой они живут", - сказал Путин.