Объем продаж в РФ туров с кэшбэком достиг почти 4 млрд рублей

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Объем продаж туров с кэшбэком за период с 18 по 30 марта составил почти 4 млрд рублей, их приобрели около 200 тыс. россиян, сообщила во вторник глава Ростуризма Зарина Догузова.

"За прошедшие две недели общий объем продаж туров по программе кэшбэка составил почти 4 млрд, воспользовались (этой программой - ИФ) около 200 тыс. наших граждан. В виде возврата части стоимости им вернулось 712 млн рублей", - сказала она, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, на заседании совета по межнациональным отношениям.

Третий этап распродажи туров по России с кэшбэком стартовал 18 марта. Он продлится до 15 июня, при этом отправиться в поездку можно до 30 июня включительно. Поехать можно в любой регион страны, в программе участвуют около 3,5 тыс. отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг. Купить туристические услуги можно как на сайте мирпутешествий.рф, так и на сайтах партнеров программы.