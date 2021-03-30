Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:30Заразились
на 30.03В России 4 536 820+8 277В мире 127 644 090+458 925

Объем продаж в РФ туров с кэшбэком достиг почти 4 млрд рублей

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Объем продаж туров с кэшбэком за период с 18 по 30 марта составил почти 4 млрд рублей, их приобрели около 200 тыс. россиян, сообщила во вторник глава Ростуризма Зарина Догузова.

"За прошедшие две недели общий объем продаж туров по программе кэшбэка составил почти 4 млрд, воспользовались (этой программой - ИФ) около 200 тыс. наших граждан. В виде возврата части стоимости им вернулось 712 млн рублей", - сказала она, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, на заседании совета по межнациональным отношениям.

Третий этап распродажи туров по России с кэшбэком стартовал 18 марта. Он продлится до 15 июня, при этом отправиться в поездку можно до 30 июня включительно. Поехать можно в любой регион страны, в программе участвуют около 3,5 тыс. отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг. Купить туристические услуги можно как на сайте мирпутешествий.рф, так и на сайтах партнеров программы.

Зарина Догузова Ростуризм Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Путин призвал не допустить, чтобы родители забирали детей из школ из-за мигрантов

В СК заявили, что мытищинский стрелок заперся дома и еще не задержан

В СК заявили, что мытищинский стрелок заперся дома и еще не задержан

Мишустин сменил руководителя Ростехнадзора

Мишустин сменил руководителя Ростехнадзора

Стрелок в подмосковных Мытищах бросил две гранаты в полицейских

Стрелок в Мытищах отпустил внука и дочь, оставив в заложниках мужчину

Стрелок в Мытищах отпустил внука и дочь, оставив в заложниках мужчину
Пандемия коронавируса

Песков заявил о просьбах стран Европы упростить въезд для вакцинации

Песков заявил о просьбах стран Европы упростить въезд для вакцинации

Голикова заявила о сокращении числа абортов в РФ за 5 лет почти на 40%

Голикова заявила о сокращении числа абортов в РФ за 5 лет почти на 40%
Экономический кризис

"Билла" получила предостережение прокурора Москвы из-за цен на масло

И.о. зампреда правительства Ставрополья задержан по делу о мошенничестве

В России за сутки зарегистрировали еще 8 277 случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 8 277 случаев COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');