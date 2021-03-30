Росреестр объяснил предложение разрешить приватизацию земли у водоемов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Росреестр по поручению правительства подготовил поправки в Земельный кодекс, которые отменят запрет на приватизацию земли во втором поясе зон санитарной охраны водоемов - источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (ЗСО). Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает разрешить приватизировать такие участки, поскольку наличие хозяев дополнительно обеспечит сохранность окружающей среды, сообщили в пресс-службе Росреестра.

"С точки зрения надзора, если у каждого участка появится хозяин, то будет с кого спросить за соблюдение природоохранного законодательства, за чистоту и качество окружающей среды. Арендаторы уходят от ответственности. Надеемся, что законопроект поможет решить эту проблему", - объяснил через пресс-службу первый зампред Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов.

Сейчас закон запрещает приватизировать участки, расположенные на расстоянии до 2 км в ширину вдоль берегов водоемов. Закон в последние годы менялся. До вступления в силу ограничений по конкретным территориям на многих из этих участков уже были построены как индивидуальные, так и промышленные объекты.

По словам замглавы Росреестра Алексея Бутовецкого, в результате возникло несколько групп проблем.

Во-первых, граждане, уже десятилетия проживающие на такой земле, не могут оформить право собственности на свой участок, а также воспользоваться программами "дачной амнистии" или передать участок другому, сказал он. Только в Подмосковье, по данным службы, во втором поясе ЗСО построено около 7500 зданий, в том числе 33 многоквартирных дома, более 5000 индивидуальных домов, промышленные объекты, логистические комплексы.

Кроме того, надзорным органам сложно привлечь к ответственности нарушителей санитарно-эпидемиологических норм: у собственника можно изъять участок в счет штрафов, а у арендатора - нет, продолжил Бутовецкий.

При этом Росреестр не собирается менять границы зон и ограничения на использование участков в них.

"В настоящее время Росреестр совместно с субъектами Российской Федерации проводит комплексный анализ информации о землях, расположенных в соответствующем поясе. Завершение подготовки законопроекта планируется в июне 2021 года", - говорится в сообщении ведомства.