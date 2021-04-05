Росреестр предложил упростить оформление прав наследников на землю

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Росреестр предложил упростить оформление прав наследников на землю по документам старого образца и подготовил соответствующий законопроект, сообщили в пресс-службе ведомства. Предложенные поправки также содержат механизм легализации построенных жилых домов на участках, на которых нет правоустанавливающих документов.

О подготовке таких поправок ведомство сообщило в декабре.

Сейчас вопрос оформления прав наследников на земельные участки, которые были переданы предыдущим хозяевам на праве постоянного (бессрочного) пользования, не решен. Например, если россиянин получил в постоянное пользование огородный участок, на котором строить нельзя, то несмотря на его использование на протяжении многих лет, он не перейдет по наследству ни его детям, ни внукам, объяснили в Росреестре. Этот участок придется приобретать на общих основаниях у органов власти.

"С одной стороны, причиной того, что "старые" права до сих пор не переоформлены, является сама по себе необходимость "похода" в органы регистрации прав. С другой стороны, дальнейшее развитие земельного законодательства требует завершения земельной реформы 90-х годов. В связи этим Росреестр предлагает признать права собственности граждан на земельные участки в силу закона", - объяснил через пресс-службу замглавы ведомства Алексей Бутовецкий.

По его словам, вслед за первой волной "дачной амнистии" новый закон позволит решить многолетнюю проблему легализации и оформления жилья, построенного еще во времена СССР. При этом он позволяет подтвердить право собственности даже в случае, если у гражданина нет на руках всех правоустанавливающих документов.

Оформить права на жилые дома и земельные участки можно будет бесплатно. Для оформления прав жилой дом должен быть построен до мая 1998 года и находиться в границах населенного пункта, а также быть расположенным на государственной или муниципальной земле.

Законопроект также предусматривает, что действующий до 2026 года упрощенный порядок регистрации прав на "бытовую недвижимость", будет сделан бессрочным.

"Это актуально, поскольку введенный с 4 августа 2018 года уведомительный порядок строительства жилых домов предусматривает встречный ответ уполномоченного органа (уведомление о соответствии или несоответствии), что, по сути, гражданами приравнивается к получению разрешения на строительство", - сказали в Росреестре.

"Дачная амнистия" проводится в России с 1 сентября 2006 года. В соответствии с нею в упрощенном порядке были оформлены права более чем на 14 млн объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи, бани и т.д.

В декабре Совет Федерации одобрил продление "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года. Закон предусматривает продление на 5 лет упрощенного порядка оформления гражданами своих прав на индивидуальные жилые и садовые дома, созданные на садовом земельном участке. Кроме того, одобренный закон продлевает на тот же срок - до 1 марта 2026 года - действие уведомительного порядка строительства жилых домов, жилых строений или объектов индивидуального жилищного строительства, возведение которых начато до 4 августа 2018 года.