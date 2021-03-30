Строящийся траулер опрокинулся на судоремонтном заводе под Петербургом

Источник сообщает, что остается неизвестной судьба двоих рабочих

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Строящееся судно завалилось на борт в Кировском районе Ленинградской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления МЧС по региону.

Там уточнили, что корпус уже стабилизирован. Трюм был затоплен, информация о пострадавших уточняется.

По данным сайта регионального управления МЧС, инцидент произошел на судостроительном заводе в поселке Отрадное около 15:00. Шесть рабочих выбрались самостоятельно. Проводятся поисково-спасательные работы.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет о площадке Ленинградского судостроительного завода "Пелла": по его данным, там накренился рыболовецкий траулер небольшого размера. Неизвестной остается судьба двоих рабочих. Еще несколько человек получили легкие травмы.

Кадры с завода "Пелла", где перевернулся корабль с людьми.



В настоящий момент судно стабилизировано. В пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что все рабочие живы. pic.twitter.com/RYDLA0AgVG — 78 | НОВОСТИ (@good78news) March 30, 2021

Агентство не располагает официальным подтверждением данной информации.