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Два человека пропали и до четырех пострадали при ЧП с траулером в Ленобласти

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Спасатели ищут двух человек, пропавших при опрокидывании траулера на судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области, еще от двух до четырех человек пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в диспетчерской службе Кировского района области.

"Пострадали от двух до четырех человек. По некоторой информации, четыре человека - с травмами и переломами, в больницу "скорая" увезла. Два человека - пока еще не нашли, что с ними - неизвестно", - сказал собеседник агентства.

Строящийся рыболовецкий траулер завалился на бок на площадке судостроительного завода в поселке Отрадное Кировского района около 15:00. Шесть рабочих выбрались из судна самостоятельно. По данным источника "Интерфакса", некоторые из них получили легкие травмы, а двое рабочих пропали. Проводятся поисково-спасательные работы.

В настоящий момент корпус судна стабилизирован, трюм затоплен.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что инцидент произошел на площадке Ленинградского судостроительного завода "Пелла".

Ленобласть Пелла

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