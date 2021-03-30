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Белгородец осужден на 16 лет за убийство тещи и попытку убить сына

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Белгородский областной суд вынес приговор местному жителю, зарезавшему тещу и пытавшемуся убить 10-летнего сына, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

36-летний житель областного центра признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 105, пунктом "в" части 2 статьи 115, частью 1 статьи 118 УК РФ (убийство с особой жестокостью, умышленное причинение легких телесных повреждений и причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью).

По приговору суда он получил 16 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

По иску прокурора в пользу несовершеннолетнего потерпевшего с подсудимого взыскан 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда.

Как сообщалось ранее, в марте 2020 года в квартире по улице Садовой в Белгороде пьяный мужчина в ходе конфликта напал на пожилую мать свой сожительницы и нанес ей множественные удары ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Очевидцем происходящего стал малолетний сын нападавшего, которого он также попытался убить.

После этого мужчина скрылся. Отреагировавшие на шум и крики соседи вызвали "скорую" для ребенка.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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