Пятеро детей отравились угарным газом на Кубани

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Пятеро детей госпитализированы в результате отравления угарным газом в Краснодарском крае.

"Вечером во вторник поступило сообщение о том, что в станице Переясловская Брюховецкого района пять детей в возрасте от 4 до 15 лет отравились угарным газом в частном доме. Предварительная причина – неисправность газового оборудования", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что все пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести.