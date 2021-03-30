Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:07Заразились
на 30.03В России 4 536 820+8 277В мире 127 644 090+458 925

Пятеро детей отравились угарным газом на Кубани

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Пятеро детей госпитализированы в результате отравления угарным газом в Краснодарском крае.

"Вечером во вторник поступило сообщение о том, что в станице Переясловская Брюховецкого района пять детей в возрасте от 4 до 15 лет отравились угарным газом в частном доме. Предварительная причина – неисправность газового оборудования", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что все пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести.

Краснодарский край

Новости

Водолазы нашли тело рабочего, пропавшего при ЧП с судном в Ленобласти

Водолазы нашли тело рабочего, пропавшего при ЧП с судном в Ленобласти

В Среднеуральский женский монастырь пришли с санитарной проверкой

Двое пострадавших при ЧП на судозаводе в Ленобласти госпитализированы

Двое пострадавших при ЧП на судозаводе в Ленобласти госпитализированы

Два человека пропали и до четырех пострадали при ЧП с траулером в Ленобласти

Строящийся траулер опрокинулся на судоремонтном заводе под Петербургом

"Мытищинский стрелок" оказал ожесточенное сопротивление полиции

"Мытищинский стрелок" оказал ожесточенное сопротивление полиции

Путин призвал не допустить, чтобы родители забирали детей из школ из-за мигрантов

В СК заявили, что мытищинский стрелок заперся дома и еще не задержан

В СК заявили, что мытищинский стрелок заперся дома и еще не задержан

Мишустин сменил руководителя Ростехнадзора

Мишустин сменил руководителя Ростехнадзора

Стрелок в подмосковных Мытищах бросил две гранаты в полицейских

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');