Трое школьников Южно-Сахалинска госпитализированы с отравлением

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту отравления предположительно лекарствами трех подростков, которых в среду госпитализировали из школы в Южно-Сахалинске, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также дается оценка деятельности органов профилактики по работе с несовершеннолетними. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.

"В детскую областную больницу в среду доставлены трое детей в возрасте 13 лет. Им стало плохо во время уроков в одной из школ Южно-Сахалинска. Педагоги незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава региона.

По словам собеседника агентства, в больнице подросткам проводят все необходимые лечебные мероприятия. "Предварительно причиной ухудшения состояния стало отравление лекарственным средством. Состояние подростков стабилизировано, угрозы их жизни нет", - отметил сотрудник пресс-службы.

Предположительно подростки сами приняли какие-то таблетки.