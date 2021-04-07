Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:23Заразились
на 06.04В России 4 597 868+8 328В мире 132 302 451+488 813

Трое школьников Южно-Сахалинска госпитализированы с отравлением

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту отравления предположительно лекарствами трех подростков, которых в среду госпитализировали из школы в Южно-Сахалинске, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также дается оценка деятельности органов профилактики по работе с несовершеннолетними. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.

"В детскую областную больницу в среду доставлены трое детей в возрасте 13 лет. Им стало плохо во время уроков в одной из школ Южно-Сахалинска. Педагоги незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава региона.

По словам собеседника агентства, в больнице подросткам проводят все необходимые лечебные мероприятия. "Предварительно причиной ухудшения состояния стало отравление лекарственным средством. Состояние подростков стабилизировано, угрозы их жизни нет", - отметил сотрудник пресс-службы.

Предположительно подростки сами приняли какие-то таблетки.

Сахалинская область

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 7 апреля

Землетрясение произошло на севере Байкала

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор начинает консультировать граждан по "ЭпиВакКороне"

Роспотребнадзор начинает консультировать граждан по "ЭпиВакКороне"

Российский корабль выполнил новый пуск ракеты "Калибр" в Японском море

Российский корабль выполнил новый пуск ракеты "Калибр" в Японском море

Полицейские задержали пенсионерку, готовившую пищу на Вечном огне

Правительство Ленобласти планирует переехать в Гатчину к 2024 году

Правительство Ленобласти планирует переехать в Гатчину к 2024 году

В России за три года стало на 12 млн больше домашних питомцев

В России за три года стало на 12 млн больше домашних питомцев

Курятина и яйца стали лидерами по темпам роста цен на продукты в марте

Курятина и яйца стали лидерами по темпам роста цен на продукты в марте

Цены на бензин с начала этого года выросли больше, чем за весь 2020 г.

Что произошло за день: вторник, 6 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');