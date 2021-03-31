В России зарегистрировали первую в мире COVID-вакцину для животных

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Первая в мире вакцина против коронавируса для животных зарегистрирована в России, сообщил журналистам замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Сорбированная инактивированная вакцина "Карнивак-Ков" разработана подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных, подчеркнул он.

В клинических испытаниях, стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. "Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу", - сообщил Савенков.

Ученые Россельхознадзора продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. "На сегодняшний день этот показатель составляет не менее шести месяцев. Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных", - добавил Савенков.

По его словам, вакцина имеет особую значимость, поскольку, как отмечает Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), некоторые виды животных восприимчивы к COVID-19. Случаи выявления этого заболевания зарегистрированы во многих странах мира. Например, на прошлой неделе МЭБ получило сведения о выявлении коронавирусной инфекции у трех домашних питомцев в Мексике и одном - в Италии. Неделей ранее официальные источники Аргентины заявили о регистрации заболевания у четырех собак и кошек.

В России до настоящего момента официально установлены два факта заражения кошек - в Москве и Тюмени.

Савенков напомнил, что в 2020 году фиксировались массовые выявления COVID-19 на норковых фермах. В частности, заражения мутировавшим вирусом были обнаружены в большинстве звероводческих хозяйств Дании. Власти страны приняли решение о массовом уничтожении этих животных.

При этом замруководителя службы отметил, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет.

По данным Россельхознадзора, вакцину, разработанную ВНИИЗЖ, планируют приобретать как отечественные звероводческие хозяйства, так и коммерческие структуры из Греции, Польши и Австрии. Интерес к "Карнивак-Ков" проявляют и предприятия США, Канады и Сингапура.