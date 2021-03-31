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Стоимость российской COVID-вакцины для животных составила 588 рублей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Две дозы вакцины против COVID-19 для животных будут стоить 588 рублей, сообщает корпоративное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь" со ссылкой на советника руководителя службы Юлию Мелано.

По ее словам, для формирования иммунитета необходима двукратная вакцинация животных с интервалом 21 сутки. Собак и кошек рекомендуется прививать от COVID-19 с шестимесячного возраста. Взрослых питомцев эксперты советуют иммунизировать не реже одного раза в год.

Как уточнила Мелано, на вакцину "Карнивак-Ков" можно оформить предзаказ или обратиться напрямую к разработчику и производителю препарата - в Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ" Россельхознадзора).

Как сообщалось, в России зарегистрирована первая в мире вакцина "Карнивак-Ков" против коронавируса для животных. Клинические испытания начались в октябре прошлого года, в них были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. У всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу.

Массовое производство вакцины начнется в апреле.

Хроника коронавируса. Март.

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Россельхознадзор Юлия Мелано Карнивак-Ков Коронавирус

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