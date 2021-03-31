Учительница в Башкирии нарисовала двойку на лбу первокласснице

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура города Кумертау (Башкортостан) проводит проверку в связи с публикациями СМИ о ненадлежащем поведении учителя одной из школ, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По предварительным данным, 25 марта учительница начальных классов на уроке за плохое поведение нарисовала шариковой ручкой на лбу ученицы первого класса двойку.

Представители школы и учитель вызваны в прокуратуру для объяснений.