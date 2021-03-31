В Башкирии уволилась учительница, нарисовавшая двойку на лбу первокласснице

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Школьная учительница в Кумертау (Башкирия), нарисовавшая двойку на лице первоклассницы, уволилась по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры в среду.

Учитель начальных классов 25 марта "во время образовательного процесса за ненадлежащее поведение и из-за отсутствия альбома для рисования поставила шариковой ручкой на лбу девочки двойку", говорится в пресс-релизе. Отмечается, что педагог уволена из школы по собственному желанию.

В надзорном ведомстве отметили, что учительница "нарушила права учащейся, требования законодательства об образовании, должностной инструкции и унизила честь ребенка".

Чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем, городская прокуратура потребовала от руководства школы принять меры. Кроме того, в ведомстве контролируют ход и результаты проверки, организованной полицией. Ранее сообщалось, что СК также проводит проверку в связи с инцидентом.