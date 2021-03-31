Единороссы предложили отменить госэкспертизу для ферм по разведению устриц

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - "Единая Россия" предлагает отменить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) для пастбищных предприятий марикультуры (разведение мидий, устриц и других). В партии считают, что это поможет предотвратить их закрытие и сохранит рабочие места. В пресс-службе партии сообщили, что единороссы проработают этот вопрос.

Для индустриальных хозяйств партия предлагает упорядочить ГЭЭ и сделать прозрачными расценки на нее.

Единороссы отмечают, что подготовка документов для такой экспертизы стоит от 1,5 млн до 4 млн рублей, что дороже стоимости самих участков для разведения марикультуры и делает производство нерентабельным.

"Лишь три приморских отраслевых предприятия смогли пройти экспертизу по существующим правилам. Если не решать проблему на федеральном уровне, то возникнет сомнение в перспективности, прибыльности отрасли, что приведет к закрытию предприятий, сокращению сотрудников и росту безработицы", - приводятся в сообщении слова депутата Госдумы Виктора Пинского.

По закону, проекты в области марикультуры должны пройти ГЭЭ федерального уровня, наряду с проектами в области геологического изучения, разведке и добыче минеральных ресурсов континентального шельфа, по разведке и разработке природных ресурсов исключительной экономической зоны, рыболовству, созданию, эксплуатации, использованию искусственных островов, установок, сооружений, прокладке подводных кабелей, трубопроводов, проведению буровых работ, захоронению отходов.

Ранее проблематику отмены ГЭЭ для устричных, мидийных и других ферм по разведению марикультур в своем обращении в Минприроды поднимал депутат Константин Слыщенко ("Единая Россия"). В апреле прошлого года министерство в своем письме депутату по данной проблематике заявило, что в настоящее время отсутствуют достаточные основания для исключения аквакультуры, в том числе пастбищной, из объектов ГЭЭ. "Пастбищная аквакультура характеризуется наименее значительным, но одновременно наиболее слабоизученным воздействием на экологию", - говорилось в письме Минприроды. В министерстве считают, что отменить ГЭЭ будет можно только после формирования конкретных законодательных инициатив и материалов, подтверждающих отсутствие экологических рисков в результате реализации такой деятельности.

По данным Росрыболовства, в 2020 году производство марикультуры в России составило 51,5 тыс. тонн. Из общего объема 48,7 тыс. тонн приходится на Приморский край. Под разведением водных культур в регионе отведено 300 морских участков, этим занимаются более 100 предприятий региона. Выращиванием марикультуры занимается также ряд предприятий в Крыму.