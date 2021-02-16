Глава Минприроды РФ: нужно сделать так, чтобы экологические законы нарушать не хотелось

Александр Козлов рассказал о приоритетах министерства и ключевых экологических проблемах

Александр Козлов Фото: Пресс-служба Минприроды

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Мировая тенденция растущей экологической ответственности ставит новые задачи перед обществом и государством. Вслед за мировоззрением меняется природоохранное законодательство, повышаются требования к промышленным компаниям.

О том, как свой экологический путь проходит Россия, об углеродном налоге и новых веяниях в недропользовании в интервью "Интерфаксу" рассказал глава Минприроды Александр Козлов, который на этой неделе перешагнул рубеж в сто дней на посту главы ведомства.

- Минприроды - в числе ведомств, где из-за смены руководства продолжается обновление кадров. Параллельно нужно выполнить поручение главы правительства об оптимизации чиновничьего аппарата. Утверждена ли окончательно новая штатная структура Минприроды?

- Министерство природных ресурсов и экологии - очень отраслевое, здесь важно сохранить профессионалов в своих сферах. Этих людей не так много, мы стремимся сберечь их в нашем коллективе в рамках поручения председателя правительства об оптимизации аппарата. От них будет зависеть результат общей работы и мой личный результат тоже. Свое назначение на пост главы Минприроды я воспринимаю как повышение, высказанное доверие. Одновременно это оценка команды, с которой я работал прежде. Хотелось бы в Минприроды добиваться результатов с такой же эффективной командой. Формирование штатной численности ведомства и назначение на ключевые посты еще продолжается, завершим эту работу к концу марта.

- У вас уже сформировалось мнение, по каким направлениям Минприроды выстроило работу, а где еще предстоит потрудиться?

- Предлагаю исходить из названия министерства. Природные ресурсы - это то, что относится к доходам государства. Наше ведомство способствует генерации денег в бюджет, и потоки эти нужно сохранить. То есть совершенно четко понимать состояние дел в поиске и разведке, недропользовании, не потерять здесь компетенции нашей страны (как на море, так и на суше), поддерживать эти работы госзаказами, параллельно продвигаться в плане импортозамещения. Буквально недавно правительство обозначило воду еще одним из стратегических запасов страны. Мы видим проблемы Сочи, Крыма, Калмыкии, где отсутствие запасов воды вынуждает на дорогие решения. А таких населенных пунктов очень много по стране. Считаю эти задачи приоритетом в области природных ресурсов.

Следующий пункт работы - лесной комплекс. Он делится на две части: лесная отрасль, то есть промышленность, которая достаточно развита, и лесное хозяйство (лес, его воспроизводство), где нам совместно с Рослесхозом предстоит сначала разобраться с надзорными полномочиями. Рослесхоз должен стать такой службой, которая будет добиваться порядка в своей сфере, при этом не являться раздражителем. Неучтенная древесина, самовольное занятие лесов, невыполнение органами власти плана тушения лесных пожаров, экспорт... Много чего не регулируется, годами остаются нерешенными бесчисленные проблемы. Кроме профильного закона необходимо принять множество нормативно-правовых актов - больше сорока в течение двух лет.

Далее - Росприроднадзор, наш ключевой надзорный орган. Нужно сделать так, чтобы никому экологические законы нарушать не хотелось. Чтобы сохранность природы была важнее, чем возможность просто отмахнуться и заплатить штраф. Сейчас занимаемся нормативкой, чтобы, с одной стороны, усилить позиции Росприроднадзора, но, с другой, чтобы его сотрудники не спешили злоупотреблять. Большие штрафы для компаний, большая ответственность для инспекторов.

Что касается вопросов, связанных с особыми охраняемыми природными территориями (ООПТ), то для начала хочу подчеркнуть - охраняемые территории не могут быть чьей-то заимкой. А граждане страны должны увидеть охраняемую государством природу - наслаждаться ее красотой, отдыхать в заповедных местах, любоваться лотосом на Дальнем Востоке, животными на Кавказе. Экологический туризм, грамотно и тонко организованный, способен приносить деньги в бюджет. Я встречался с коллегами по ООПТ, это люди, мыслящие государственно, по 20-30 лет отдавшие своей профессии. Мы приняли решение выводить ООПТ на новый уровень. Жду от коллег дорожную карту по реформированию системы управления национальных парков.

Политика в области охоты - это своего рода экологическая дипломатия. К охоте разное отношение - от полной поддержки до рьяного отрицания. Но охота на Руси была всегда, русские жили охотой. И неправильно не регулировать этот вид деятельности, не задавать здесь тон. Международный опыт показывает, что это может быть целой индустрией, способной создавать рабочие места, а это важно для сельской местности и отдаленных населенных пунктов, где организуются охотхозяйства.

- Раннее обсуждался вопрос разделения Минприроды на два министерства - по экологии и по ресурсам. Может быть, сейчас, когда экология становится государственным приоритетом, пришло время для такого разделения?

- Не вижу смысла. Недропользованием занимаются Роснедра, курируемые Минприроды. У Роснедр все отработано как в плане законодательства, так и в плане работы с компаниями, оно широко представлено территориальными управлениями. Финальная ответственность по недрам за Минприроды, и мы к этому готовы, интегрированы в процесс.

Да, перед нами серьезно расширяется круг экологических проблем, но нет необходимости отдельное экологическое ведомство создавать. Ориентиры понятны: нужно определить экологические индикаторы и стандарты, обозначить для представителей промышленности их ответственность, сформировать поощрения в виде, например, налоговых вычетов, добиться прогрессивного отношения к утилизации мусора и прочее. В этих направлениях будем развиваться.

- А что вы думаете об углеродном регулировании в целом и углеродном налоге, в частности?

- Экологическая повестка теперь часть нашей жизни. Для всего мира во главе угла забота о природе и влияние на нее человека. Это факт, он уже не подлежит обсуждению. Обсуждается создание новых стандартов, и углеродный налог, углеродное регулирование укалываются в эту логику.

Сейчас мы видим такое положение вещей: углеродный налог предполагает уплату средств за несоответствие стандартам и требованиям. Причем, деньги будут изыматься у российских компаний в пользу других стран, которые за счет этих средств намерены поддерживать своих производителей с точки зрения экологии.

Такая расстановка акцентов вызывает вопросы. В том числе, возникает вопрос - а почему не учитывается влияние природы России на весь земной шар? А как же положительный эффект российского леса, отнесенного к "легким планеты"? А влияние наших ледников, а водный фактор? Изначально надо исходить из экологической базы, которую формирует Россия в масштабах мира.

Но, конечно, пришло время задать экологические ориентиры для отечественной промышленности. Уже принята методика расчета вреда атмосферному воздуху, определена лесная стратегия, уверенно продвигается внедрение наилучших доступных технологий (НДТ). Россия сейчас выверяет единую линию своей экологической повестки, привлечены все профильные ведомства, Минэкономразвития принимает в этом активное участие, неравнодушная общественность высказывает свои идеи.

- Насколько Минприроды погружено в тему энергоперехода, получившую мощное развитие в мире в 2020 году?

- Пандемия обострила споры о необходимости скорейшего энергоперехода - замены ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии. Падение спроса на нефть и газ в 2020 году породило множество прогнозов о том, когда закончится эра углеводородов. Да, мы видим в режиме реального времени сдвижку, как модно говорить, всех планов по "озеленению" экономики. Но уничтожит ли оно углеводороды, сможет ли зеленая энергетика победить нефть и газ? Здесь больше экономических аспектов, мы пока только изучаем тему.

- Вернемся к российским проблемам. Приближается пожароопасный период. Как будет усилен контроль за ситуацией с лесными пожарами?

- Есть обычная, ежедневная, кропотливая работа наших коллег в регионах по предотвращению пожаров вблизи населенных пунктов - тех случаев, когда причиной пожара становится человек. И есть необходимость оперативного выявления пожара, возникшего по природным, погодным, климатическим причинам.

Нужно исходить из огромных масштабов нашей страны, из наработанного опыта. Например, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию. Но, чтобы было понимание: с запада на восток республика - 2400 километров, это 13,5 часов полета на самолете Ан-2. А с севера на юг - около 1970 километров, это 11 часов полета на самолет Ан-2. То есть территория велика, а численность населения небольшая, и сотрудников пожаротушения недостаточно. Это надо понимать. Или Бурятия и Забайкалье (примерно равные по площади), где разная культура сотрудников по тушению лесных пожаров, что мы видим по итогам их работы. Эта профессиональная сфера, где должна быть жесткая дисциплина и ответственное отношение.

Что касается усиления контроля, то одним из важных событий для противопожарной работы станет создание межрегионального лесопожарного центра "Север", который будет оказывать помощь наиболее горимым регионам - Якутии и Красноярскому краю. Федеральный бюджет выделит на это 5 млрд рублей. Более 21 единиц лесопожарной техники закупим в рамках нацпроекта "Экология". Регионы получат почти 5 млрд рублей на улучшение материально-технической базы. Цель - по итогам года в целом по стране довести оснащенность учреждений, занимающихся охраной лесов от пожаров, до 87%.

Росгидромет дает нам предварительный климатический прогноз, по которому уровень пожарной опасности повысится уже в апреле. Это южные регионы Южного федерального округа, Северный Кавказ, юг Алтайского края, большая часть Тыва, юг Бурятии, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Приморский край. Беспокоит тенденция в Калмыкии, где из года в год растет повторяемость в апреле лесных пожаров высоких и экстремальных классов.

- Когда планируется внести в правительство механизм, устанавливающий критерии по субсидиям регионам на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов?

- Сначала логика была такая - закупать контейнеры на федеральные средства. Но по итогам обсуждения проблемы с Российским экологическим оператором (РЭО) мы решили, что финансовые модели многих региональных операторов позволяют привлекать контейнеры разными путями. И нам главное напрямую задействовать региональных операторов во всей этой истории. Обсуждения, какие механизмы могут быть - помимо простой покупки - ещё идут. Коллеги на днях должны дать все свои предложения, из которых мы выберем наиболее действенные.

- Резонансная авария на Таймыре привлекла особое внимание к промышленной безопасности. Как считаете, насколько должны быть ужесточены экологические требования к крупным компаниям?

- Предприятие должно работать ради того, ради чего оно создавалось. Наша задача не штрафы собрать, а добиться, чтобы в политике предприятия четко прослеживалась повестка, связанная с рисками для природы. Там, где акционеры, генеральный директор это понимают, в инвестиционной программе учтены все обязательные платежи, все риски заложены в себестоимости продукции. Там, где такого понимания нет, экологические риски не в затратах, а в дивидендах.

Изменение отношения промышленников к экологии неминуемо по одной простой причине - последствия приводят к ответственности. Начиная с репутации, заканчивая ликвидацией последствий аварии и штрафными санкциями. Пусть каждый определит тот баланс цифр: сколько предприятие зарабатывает, сколько тратит на экологию, сколько платит дивидендов. Эта математика проста, она также просто отслеживается обществом.

- Обычно после такого уровня аварий виновника ЧС подвергают комплексной проверке. Готовится ли масштабная проверка "Норникеля"?

- Не знаю о таком.

- Будут ли усиливаться экологические требования в Арктике в связи с активизацией ее освоения?

- Пакет законов о преференциях в Арктике показывает свою востребованность среди бизнеса - уже зарегистрирован 41 резидент с общим объемом заявленных инвестиций 180 млрд рублей. Экологическая тема для Арктики критически важна. Но экологические требования здесь не должны дублироваться, как в случае с необходимостью проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) поисковых скважин в Арктике, на что обратил наше внимание бизнес. На практике оказалось, что ГЭЭ здесь дублируется, что осложняет работу недропользователей. Практика - лучший критерий истины. Сейчас мы разобрались с нормативными документами, можем это просто и быстро откорректировать.

Однако, мы задали нефтегазовым компаниям встречный вопрос - а какова ситуация с экологическим влиянием законсервированных и ликвидированных буровых скважин? Надеемся вместе получить ответы. Экологическое направление в Арктике нужно усиливать, но делать это вдумчиво, последовательно, совместными усилиями выявляя проблемы и находя пути их решения.

- Вы заявляли, что Минприроды намерено инициировать новую генеральную уборку в Арктике. Насколько она будет масштабнее предыдущих мер?

- У каждого мусора есть хозяин. Либо предприятие, либо регион, либо ведомство. Суть новой программы уборки Арктики я вижу в том, чтобы в процессе участвовали все: и Минприроды, и пять арктических субъектов, и все их муниципалитеты. И, конечно, компании, работающие в арктической зоне. Тут важным моментом станет оценка объема арктического мусора, в том числе географическая. А также понимание, как финансово государство и регионы могут вложиться, какой объем может прийтись на предприятия.

По федеральному проекту "Чистая страна" идёт 11 мероприятий ликвидации накопленного вреда окружающей среде (НВОС) в Арктике. В их числе восемь несанкционированных свалок в городах Мурманск, Архангельск, Мезень, Беломорск, Анадырь и три наиболее опасных объекта накопленного вреда окружающей среде. Один объект НВОС уже ликвидирован - это нефтяное загрязнение в водоохранной зоне ручья Кузнецов в Мезенском районе Архангельской области. В этом году приступят к работам по рекультивации пометохранилища бывшего ОАО "Птицефабрика "Снежная" в посёлке Молочный Мурманской области и ликвидации хвостохранилища Куларской золотоизвлекающей фабрики Усть-Янского улуса в Республике Якутия.

- Минприроды совместно с Минвостокразвития в прошлом году подготовили программу геологоразведки в Арктической зоне - почему она до сих под не согласована?

- Проект "Программы геологического изучения участков недр на территории Арктической зоны РФ в целях формирования перспективной грузовой базы Северного морского пути на период до 2035 года", направленный нами в правительство в январе, завершает процедуру согласования и готовится к подписанию. Программа предполагает, в частности, что за счет средств недропользователей будет проведено более 95% геологоразведочных работ в регионе.

За государством в данном случае региональные изыскания, определение привлекательных регионов. А за бизнесом - более детальная доразведка. Крупные компании могут взять на себя геологоразведочные риски в новых регионах, но средним предприятиям сложнее. Этот момент в программе тоже учтен - дать возможность средним компаниям активно работать там, где определены более конкретные перспективы поиска.

В программе обозначены 12 номенклатур полезных ископаемых, в основном это твердые полезные ископаемые (ТПИ), на которые будет делать ставку государство при проведении ГРР в Арктике. Вопрос о том, чему отдать основной приоритет в геологоразведке - ТПИ или углеводородному сырью - требует дополнительной проработки с учетом конкретных экономических проблем арктического региона. Думаю, в ближайшие один-два месяца урегулируем его.

Спор возник из-за того, что ранее Роснедра жили в определенной системе координат: бюджет РФ пополняется за счет нефти и газа и восполнение запасов углеводородов необходимо в первую очередь. Да, это текущая задача, ее нужно выполнять. Но теперь добавился еще один вызов - развитие новых территорий в Арктике, поддержка депрессивных регионов, моногородов.

Пример Воркуты. В отношении будущего этого города власти страны и недропользователь ("Воркутауголь", входит в ресурсный дивизион "Северстали" - ИФ) должны объединиться и решить: либо мы находим там новые запасы, новые перспективы для развития предприятия, которое сможет диверсифицироваться, обеспечить работой и заботой людей, которые живут в Воркуте. Либо город окончательно придет в упадок, а жизнь людей там потеряет всякий смысл. Здесь каждый день дорог. Отсутствие решения сейчас - обострение проблем в будущем, потому что на развитие ведь тоже время нужно. Мы готовы выступить инициаторами таких переговоров.

- В прошлом году Минприроды не поддержало поправки в закон "Об экспорте газа", предполагающие универсальный, а не выборочный подход к либерализации экспорта СПГ. В настоящее время обсуждаются еще несколько предложений по этому поводу. Какие предложения либерализации экспорта СПГ готово поддержать Минприроды сейчас?

- Я считаю, что относительно СПГ должна быть отдельная позиция страны, отдельное законодательство, отдельная стратегия. В условиях современного мира и технологий невозможно весь газ страны направлять в трубопровод. СПГ - это еще один способ монетизации газа, способный не только перемещать углеводород из одного места в другое, но и давать развитие определенным отраслям экономики, создавать новые рабочие места, повышать конкуренцию.

Например, Чукотка. Здесь остро стоит вопрос электроэнергии. И мимо Чукотки поедет по Северному морскому пути ямальский СПГ. Это шанс для генерации Чукотки? Да! И этот вариант рассматривается. Однако, оказалось, что в этом регионе атом тоже может стать источником генерации, как в случае с Баимским месторождением. Отличный пример конкуренции - чей проект будет более выгодным, в ту сторону и склонится решение об энергоснабжении на севере Чукотки. И таких объектов много, где может быть использован СПГ.

- Каковы предварительные показатели восполнения запасов нефти и газа по итогам 2020 года?

- В 2020 году прирост по промышленным категориям (AB1C1) извлекаемых запасов по результатам геологоразведочных работ по нефти составил 1002 млн т (при уровне добычи чуть свыше 500 млн т), по свободному газу прирост составил 747 млрд куб. м (что тоже выше уровня добычи), тем самым обеспечено полное воспроизводство. В 2021 году также ожидается полное воспроизводство запасов.

- Какие крупные участки углеводородов из нераспределенного фонда планируется выставить на аукционы в 2021 году?

- В перечень участков недр углеводородов, аукционы по которым планируется провести в 2021 году, включены 88 участков. Наиболее крупными по прогнозным ресурсам являются участки газа в Ямало-Ненецком автономном округе. По нефти - на территории Ханты-Манскийского-Югры и ЯНАО (Южно-Тетейский, Логасъеганский и Хараеганский).

- Есть ли интерес к расширению ресурсной базы за счет новых участков у производителей минеральных удобрений? В этой отрасли уже несколько лет не было аукционов, но известно, что, например, у "ЕвроХима" постепенно истощается ресурсная база в Мурманской области. Есть ли в этой отрасли перспективные участки фосфатных или калийных руд, которые в ближайшие годы могут быть предложены инвесторам?

- Добыча апатита Ковдорским ГОКом осуществляется попутно с добычей железных руд. Суммарные запасы фосфора, переданные компании и заключенные в коренных рудах по состоянию на 1 января 2020 года - 99,473 млн тонн P2O5 (93,834 млн тонн - апатит-магнетитовых рудах и 5,639 млн тонн в апатит-штаффелитовых). В 2019 году компанией было добыто 793 тыс. т P2O5. При сохранении этого уровня добычи запасы, переданные компании, достаточны для ее обеспечения в течение более 100 лет. Исходя из этого, необходимость в увеличении ресурсной базы апатитсодержащих руд компании АО "Ковдорский ГОК" отсутствует.

Безусловно, такие участки есть в достаточном количестве, но в связи с тем, что действующие инвесторы-недропользователи обеспечены на долгую перспективу запасами данного вида сырья, учитывая уже фактическую распределенность рыночных сегментов по удобрениям, среди действующих недропользователей, вхождение новых инвесторов на рынок будет проблематично.

- В 2020 году была громкая история вокруг продажи золотомедного участка Понийский в Хабаровском крае - спорили, отдать по заявочному принципу или сделать аукцион, в итоге аукцион принес бюджету приличную сумму. Планируется вообще пересмотреть подход к заявочному принципу?

- Минприроды подготовило изменения, корректирующие "заявительный" принцип в части установления ограничения на лицензирование в течение 1 года участков недр, на которых завершено геологическое изучение за счет государственных средств. Эти изменения уже вступили в силу.

Временный запрет на лицензирование по "заявительному" принципу на участки, где завершено геологическое изучение за бюджетные средства, вводится для того, чтобы стимулировать конкуренцию участников рынка. За доступ к изучению и освоению участков недр, на которых первоначальное изучение выполнено государством, должна быть борьба, должны быть состязания.

- Когда будет сформирован новый совет директоров Росгеологии? Оценили уже состояние и перспективы этого госхолдинга?

- Мы с коллегами из Росгеологии только начали знакомиться. Смена состава совета директоров Росгеологии назрела давно. В новый совет войдут представители правительства, Минпрома, Минэнерго и Минприроды. Сейчас завершаются необходимые процедуры. И да, я планирую возглавить совет.

Предварительные данные по 2020 году показывают, что стратегия Росгеологии реализуется успешно - в условиях кризиса компания смогла нарастить выручку, ликвидировала убытки, закупает новую технику. И, несмотря на изменение порядка распределения госконтрактов, насколько я знаю, компания выигрывает около 90% тендеров, в которых принимает участие.

- Росгеология обращалась с просьбой о докапитализации на модернизацию оборудования. Но если компания становится все более самостоятельной, нет ли планов сделать ее публичной?

- Ситуация непростая. Есть варианты господдержки, рассматривается и вариант акционирования. Росгеология была недокапитализирована, при оценке предприятий, которые вошли в состав холдинга, не было учтено, что амортизационный износ основных средств, оборудования достигал 80%. Минприроды поддержало докапитализацию, и не раз эту позицию озвучивало. Акционирование Росгеологии - один из возможных сценариев, если государство не сможет найти необходимые средства для технического перевооружения компании.

- Накопился блок вопросов о деятельности компаний в недропользовании: об итогах ГРР на крупных проектах, о постановке запасов на баланс, лицензировании ...

- Детально по каждой компании и конкретным проектам я пока не буду спешить говорить. На данном этапе для меня видятся первоочередными несколько тем, через некоторые из них я бы хотел сформировать политику взаимоотношений с недропользователями.

Первое - спящие лицензии. Государство, выдавая компании лицензионное соглашение, ожидает экономического эффекта. Но если участок недр не осваивается, пора разобраться, в чем проблема. Может быть, есть возможность перепаковать и отдать лицензию на разведку, например, юниорам. Здесь предстоит диалог.

Второе - то, о чем я говорил выше, чтобы программа ГРР в Арктике учитывала возможность освоения именно новых территории, дала поддержку депрессивным территориям. Третий приоритет я тоже уже упоминал - поиск запасов воды для нуждающихся регионов.

Еще один момент хотелось бы отметить. Мы уходим от практики выбора "конкурс или аукцион" на участки недр. Минприроды защитило в правительстве законопроект, который предлагает единственный вариант торгов на недра - электронный аукцион. То есть у нас будут только открытые аукционы, а это, прежде всего, сохранение интересов государства. И мы нашли в этом вопросе понимание недропользователей, что радует.